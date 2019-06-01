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Взрыв в Дзержинске: количество пострадавших вновь выросло

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 18:04
Взрыв в Дзержинске: количество пострадавших вновь выросло
Фото: взрыв на заводе "Кристалл" (из открытых источников)

По меньшей мере 14 человек были госпитализированы

Число пострадавших в результате взрыва в цехе по изготовлению тротила завода боеприпасов "Кристалл" в российском Дзержинске продолжает увеличиваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным Министерства здравоохранения РФ, число пострадавших в результате серии взрывов возросло до 42. По меньшей мере 14 человек были госпитализированы.

Отмечается, что сейчас пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Кроме того, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, однако власти отказались эвакуировать население. Местные чиновники заявили, что опасности новых взрывов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в цехе по производству тротила в российском городе Дзержинск Нижегородской области пострадали по меньшей мере 38 человек. Тогда сообщалось, что 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также в экстренных службах Нижегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

Сегодня, 1 июня, в России произошел взрыв на тротиловом заводе. Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл", сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров, не исключается, что под завалами могут находиться люди, очевидцы происшествия сообщают, что взрывная волна имела такую силу, что в окружающих домах повылетали оконные стекла.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва были ранены 19 человек. Большинство пострадавших получили осколочные ранения средней и легкой тяжести.

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Новости Украины Российская ФедерацияДзержинскзаводВзрыв
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