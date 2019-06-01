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В России произошел взрыв на тротиловом заводе, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 14:20
В России произошел взрыв на тротиловом заводе, есть пострадавшие
Фото: взрыв на заводе "Кристалл" (из открытых источников)

В результате взрывов пострадало по меньшей мере 19 человек

В России в городе Дзержинск Нижнегородской области на заводе по производству тротила прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл". Сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров. Не исключается, что под завалами могут находиться люди.

В пресс-службе регионального минздрава заявили, что в результате взрывов пострадало по меньшей мере 19 человек. Большинство пострадавших получили осколочные ранения средней и легкой тяжести.

Очевидцы происшествия сообщают, что взрывная волна имела такую силу, что в окрестных домах вылетели стекла.

Губернатор Нижнегородской области Глеб Никитин дал распоряжение создать оперативный штаб. На место происшествия отправились замглавы региона Дмитрий Краснов, руководитель ГУ МЧМ Нижнегородской области Валерий Синькой.

 

Фото: взрыв на заводе "Кристалл" (из открытых источников)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Румынии на оружейном заводе произошел взрыв. В результате взрыва начался пожар, который успели ликвидировать работники завода. 

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