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Число пострадавших от взрыва на заводе в РФ приближается к 40

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 15:48
Число пострадавших от взрыва на заводе в РФ приближается к 40
Фото: взрыв на заводе "Кристалл" (из открытых источников)

Количество пострадавших возросло до 38 человек

В российском городе Дзержинск Нижнегородской области в результате серии взрывов в цехе по производству тротила возросло количество пострадавших до 38 человек . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ сообщили, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что на месте работает 10 формирований службы медицины катастроф.

Также  в экстренных службах Нижнегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

"Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ", - сообщили в экстренных службах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в России произошел взрыв на тротиловом заводе, есть пострадавшие. Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл", сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров, не исключается, что под завалами могут находиться люди, очевидцы происшествия сообщают, что взрывная волна имела такую силу, что в окрестных домах вылетели стекла

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