ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 90 человек, есть погибшие

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 19:50
Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 90 человек, есть погибшие
Фото: взрыв в Кабуле (twitter com jimhuylebroek)

Жертвами взрыва стали трое военных и один местный житель

Колличество пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 90 человек, 4 человека погибли. Об этом заявил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

По его словам, жертвами взрыва стали трое военных и один местный житель.

"Большинство пострадавших являются гражданскими лицами, 23 из них - дети", - отмитил Даниш.

В МВД не исключили, что число жертв и пострадавших может увеличиться.

Напомним, взрыв в Кабуле произошел 14 января.

Взрыв произошел в районе, где расположены офисы зарубежных общественных организаций, а также проживают иностранцы.

По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва повреждены несколько жилых домов.

Ранее, 11 ноября 2018 года, в столице Афганистана неподалеку Президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.

5 января в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.

В Кабуле произошел мощный взрыв, пострадали 40 человек В столице Сомали произошел взрыв
Новости Украины погибшиеАфганистанКабулВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь