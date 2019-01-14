Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 90 человек, есть погибшие

Фото: взрыв в Кабуле (twitter com jimhuylebroek)

Жертвами взрыва стали трое военных и один местный житель

Колличество пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 90 человек, 4 человека погибли. Об этом заявил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

По его словам, жертвами взрыва стали трое военных и один местный житель.

"Большинство пострадавших являются гражданскими лицами, 23 из них - дети", - отмитил Даниш.

В МВД не исключили, что число жертв и пострадавших может увеличиться.

Напомним, взрыв в Кабуле произошел 14 января.

Взрыв произошел в районе, где расположены офисы зарубежных общественных организаций, а также проживают иностранцы.

По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва повреждены несколько жилых домов.

Ранее, 11 ноября 2018 года, в столице Афганистана неподалеку Президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.

5 января в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.