Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве возросло вдвое

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В больницу попали 11 человек

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки в Киеве возросло до 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в больницах. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, что столкновение произошло на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры, не соблюдая безопасного расстояния, совершил столкновение с маршруткой. Сначала сообщалось о пяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Буча под Киевом с участием маршрутки и внедорожника, погибли два человека, еще двое пострадали.

РБК-Украина писало, что в Черниговской области на автомобильной дороге между областным центром и Меной в пятницу, 13 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.