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Кількість постраждалих в ДТП з маршруткою в Києві зросла вдвічі

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 15:14
Кількість постраждалих в ДТП з маршруткою в Києві зросла вдвічі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В лікарні потрапили 11 людей

Кількість постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі маршрутки у Києві зросла до 11 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що на даний час постраждалі перебувають у лікарнях. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на проспекті Академіка Глушкова. За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою. Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

Раніше повдіомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбулося у місті Буча під Києвом з участю маршрутки і позашляховика, загинули дві людини, ще двоє постраждали.

РБК-Україна писало, що в Чернігівській області на автомобільній дорозі між обласним центром і Меною у п'ятницю, 13 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули три людини, ще троє отримали травми.

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