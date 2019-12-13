Под Черниговом произошло ДТП, есть жертвы и раненые

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы

В Черниговской области на автомобильной дороге между областным центром и Меной в пятницу, 13 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, а еще трое получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 9 часов утра на региональной трассе Р-12 Чернигов - Гремяч в районе поселка Березна. На дороге столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. В результате аварии погибли трое мужчин. Две женщины и еще один мужчина получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

По факту инцидента было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, утром 13 декабря в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадало пять человек. Медики оказали им необходимую помощь.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Буча под Киевом с участием маршрутки и внедорожника, погибли два человека, еще двое пострадали.

Ранее сообщалось, что в Днепре фура протаранила маршрутку, в результате чего пострадали два человека.