Количество посетителей в ПриватБанке сократилось вдвое

За первую неделю карантина в Украине количество клиентов, посещающих отделения "ПриватБанка", сократилось на 54%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

При этом, по данным пресс-службы, количество и объемы банковских операций в Приват24 выросли на 27%.

По данным ПриватБанка, с начала карантина объемы снятия наличных в банкоматах находится на среднесуточном уровне - вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период. Инкассация банкоматов и терминалов самообслуживания банка проводится в штатном режиме.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, "банки должны определить перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина, и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Напомним, Национальный банк Украины рекомендовал коммерческим банкам использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, банк имеет право отказать в обслуживании клиентам с выраженными симптомами заболевания.