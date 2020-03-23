Кількість відвідувачів в Приватбанку скоротилася вдвічі

За перший тиждень карантину в Україні кількість клієнтів, які відвідують відділення "ПриватБанку", скоротилася на 54%. Про це повідомляє прес-служба банку.

При цьому, за даними прес-служби, кількість та обсяги банківських операцій в Приват24 зросли на 27%.

За даними "ПриватБанку", з початку карантину обсяги зняття готівки в банкоматах знаходиться на середньодобовому рівні - вдвічі нижче, ніж, наприклад, у передноворічний період. Інкасація банкоматів і терміналів самообслуговування банку проводиться в штатному режимі.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, "банки мають визначити перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину, і закривати неключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Нагадаємо, Національний банк України рекомендував комерційним банкам використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банк має право відмовити в обслуговуванні клієнтам з вираженими симптомами захворювання.