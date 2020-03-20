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ПриватБанк запустил торговлю гособлигациями онлайн

Новости » Экономика     20.03.2020 - 11:55
ПриватБанк запустил торговлю гособлигациями онлайн
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

У граждан появилась реальная возможность купить и продать государственные облигации

Государственный "ПриватБанк" предоставил клиентам возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб версии Приват24. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, теперь клиентам не нужно посещать отделение Банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

Кроме того, в Приват24 у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки "ПриватБанка" на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировок ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления поставок наличности из-за рубежа.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

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