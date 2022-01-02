Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 970 человек, - правозащитники
В течение декабря количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека - до 970. Остается широко распространенной практика политически мотивированных увольнений с работы сторонников демократических перемен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правозащитный центр "Весна".
"Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека и по состоянию на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти", - говорится в сообщении.
Правозащитники указывают, что продолжается процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также инакомыслящих и критиков власти.
По данным ПЦ "Весна", на протяжении декабря к участникам мирных акций протеста применили 29 административных арестов общей продолжительностью 381 сутки. Сюда же относятся задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных жилищах.
"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - добавляют правозащитники.
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