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Кількість політв'язнів у Білорусі зросла до 970 осіб, - правозахисники

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Білорусь, Неділя 02 січня 2022 05:37
Кількість політв'язнів у Білорусі зросла до 970 осіб, - правозахисники
Автор: Анна Полисученко

Протягом грудня кількість політв'язнів у Білорусі збільшилася на 82 особи - до 970. Залишається широко поширеною практика політично мотивованих звільнень з роботи прихильників демократичних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правозахисний центр "Весна".

"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 особи і станом на 30 грудня склала 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники вказують, що триває процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальшування результатів президентських виборів, а також інакодумців та критиків влади.

За даними ПЦ "Весна", протягом грудня до учасників мирних акцій протесту застосовано 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 добу. Сюди ж відносяться затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки, у тому числі у приватних оселях.

"Катування, як і раніше, застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - додають правозахисники.

Раніше ми писали, що в Білорусі затримали відому активістку і відправили до психдиспансеру.

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