ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси задержали известную активистку и отправили в психдиспансер

Новина українською →
Минск, Пятница 31 декабря 2021 17:41
В Беларуси задержали известную активистку и отправили в психдиспансер Фото: 75-летняя белорусская активистка Нина Багинская (twitter.com/Benderbr_rb)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусская активистка Нина Багинская в день своего рождения 30 декабря вышла на улицу Минска с плакатом "Свободу политзаключенным". Силовики ее задержали и отправили в психдиспансер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

По данным агентства, милиционеры составили на 75-летнюю активистку протокол. Затем силовики вызвали скорую помощь, которая отвезла Багинскую в психоневрологический диспансер в селе Навинки.

"Я не первый раз в Новинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не нуждаюсь в лечении, что я психически здоровый человек", - рассказала изданию Багинская.

Она добавила, что выйдя из психдиспасера села на автобус и приехала домой.

Как отмечает издание, Нина Багинская - один из символов мирных протестов в Беларуси. Активистка более 20 лет ходит почти на все митинги с бело-красно-белым флагом, который сшила сама.

Напомним, накануне суд Беларуси признал экстремистским Telegram-канал правозащитников, которые более 20 лет фиксировали нарушение прав человека в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Минск
NEWS
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году