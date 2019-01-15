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Количество погибших в результате взрыва газа в Шахтах в РФ увеличилось

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 16:59
Количество погибших в результате взрыва газа в Шахтах в РФ увеличилось
Фото: место происшествия (ТАСС)

Спасатели нашли тела двух погибших под завалами

Спасатели обнаружили под завалами тела еще двух человек после взрыва газа в доме в российском городе Шахты. Об этом повідолмяє РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, таким образом количество погибших возросло до четырех. Неизвестной остается судьба еще одного человека.

Напомним, в Шахтах (Ростовская область, Россия) утром 14 января в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Сначала под завалами спасатели обнаружили одного погибшего, им оказался ребенок.

Известно, что эпицентр взрыва находился на 9 этаже, в разрушенных квартирах находились 13 человек.

РБК-Украина сообщало, что 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Вследствие этого обвалился подъезд десятиэтажки. Всего трагедия унесла жизни 39 человек. Предварительной причиной называют взрыв газа.

Кроме того, 15 декабря в Вологде (Россия) в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 были госпитализированы. Там тоже причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв бытового газа.

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