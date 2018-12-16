В России произошел взрыв во многоэтажке

Фото: пострадавший дом в Вологде (из открытых источников)

По предварительным данным, в квартире в Вологде взорвался бытовой газ

В Вологде (Россия) в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В российской единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в квартире на пятом этаже в около 23:45 по местному времени (22:45 по Киеву) произошел взрыв бытового газа.

В результате взрыва здание получило серьезные повреждения: как минимум одна квартира разрушена, частично обрушилась крыша, разрушены два балкона.

Обломками здания повреждены припаркованные внизу автомобили.

По информации МЧС, погибла женщина, на месте работают все экстренные службы города.

Фото: взрыв в жилом доме в Вологде

Сообщается, что газ в доме перекрыт, ведутся аварийно-спасательные работы и расчистка места происшествия, угроза утечки ликвидирована, открытого огня нет.

Напомним, в Украине подразделения полиции продолжают искать остатки предполагаемого взрывного устройства, которое могло быть причиной взрыва в доме в Фастове 14 декабря.