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Кількість загиблих унаслідок вибуху газу у Шахтах в РФ зросло

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 16:59
Кількість загиблих унаслідок вибуху газу у Шахтах в РФ зросло
Фото: місце події (ТАСС)

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих під завалами

Рятувальники виявили під завалами тіла ще двох людей після вибуху газу у будинку у російському місті Шахти. Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох. Невідомою залишається доля ще однієї людини.

Нагадаємо, у Шахтах (Ростовська область, Росія) вранці 14 січня в одній із багатоповерхівок стався вибух газу. Спочатку під завалами рятувальники виявили одного загиблого, ним виявилася дитина. 

Відомо, що епіцентр вибуху знаходився на 9 поверсі, у зруйнованих квартирах перебували 13 осіб. 

РБК-Україна повідомляло, що 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух у житловому будинку. Унаслідок цього обвалився під'їзд десятиповерхівки. Всього трагедія забрала життя 39 людей. Попередньою причиною називають вибух газу.

Крім того, 15 грудня у Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, в результаті якого одна людина загинула, 6 були госпіталізовані. Там теж причиною надзвичайної події став вибух побутового газу.

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