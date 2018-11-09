ИГ взяло на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Иллюстративное фото (pixabay.com)

По последним данным таджикские силовики убили по меньшей мере 25 заключенных в тюрьме

Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на таджикскую службу "Радио Свобода".

"Бунт организовали отбывающие наказание в колонии сторонники этой террористической организации", - сообщил источник издания.

Отметим, по последним данным таджикские силовики убили по меньшей мере 25 заключенных в тюрьме строгого режима в городе Худжанде, где вспыхнул бунт.

Представитель МВД, который не был уполномочен давать публичные комментарии, сообщил, что бунт начался, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника.

Бунт в колонии произошел вечером 7 ноября. В частности, на территории колонии с 22:30 до 23 часов была слышна стрельба. При этом управление исправительными учреждениями города Худжанда опровергает эту информацию, при этом подтверждая, что был объявлен сигнал тревоги.