В Таджикистане при подавлении бунта в тюрьме погибли 27 человек

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Бунт начался, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника

Таджикские силовики убили по меньшей мере 25 заключенных в тюрьме строгого режима в городе Худжанде, где вспыхнул бунт. Кроме того погибли двое сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

Местные власти подтвердили возникновение бунта в тюрьме, но не сообщили никаких подробностей. Худжанд находится в 300 км к северу от столицы Таджикистана - Душанбе.

Представитель МВД, который не был уполномочен давать публичные комментарии, сообщил, что бунт начался, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника.

Администрация тюрьмы вызвала подразделение силовиков, с помощью которых подавила беспорядки, сообщил сотрудник спецслужб на условиях анонимности.

Отметим, ранее сообщалось о 22 погибших в результате бунта заключенных в колонии Худжанда на севере Таджикистана.

Бунт в колонии произошел вечером 7 ноября. В частности, на территории колонии с 22:30 до 23 часов была слышна стрельба. При этом управление исправительными учреждениями города Худжанда опровергает эту информацию, при этом подтверждая, что был объявлен сигнал тревоги. По данным СМИ, при подавлении бунта в колонии Худжанда погибли 13 заключенных.