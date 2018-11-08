В Таджикистане при подавлении тюремного бунта погибли 13 заключенных

Иллюстративное фото (УНИАН)

По предварительным данным, зачинщиком был член "Исламского государства"

На севере Таджикистана при подавлении бунта в колонии Худжанда погибли 13 заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что при подавлении тюремного бунта в Худжанде силы безопасности ликвидировали 13 заключенных. Местная администрация подтвердила факт бунта, однако не предоставила дополнительной информации.

В то же время по данным местных СМИ, один из заключенных смог отобрать автомат у охранника и начал стрелять по надзирателям, после чего осужденные захватили корпус колонии. По предварительной информации, зачинщиком был член "Исламского государства". Бунт удалось подавить силами полицейского спецназа Согдийской области.

Напомним, в сентябре в изоляторе временного содержания в Мелитополе задержанные пытались устроить бунт. В частности, они повредили дверь, сорвали камеры видеонаблюдения, а во время пресечения попытки бунта некоторые из них пытались нанести себе телесные повреждения.

До этого в августе нескольких работников Лукьяновского СИЗО отстранили за помощь экс-бойцам "Торнадо", которые устроили бунт.