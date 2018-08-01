Количество погибших в результате беспорядков в Зимбабве возросло до трех человек

Митингующие бросали камни в здания и поджигали шины

В столице Зимбабве вследствие массовых беспорядков погибли по меньшей мере трое людей. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Как известно, на улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они бросали камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих. Погибли по меньшей мере трое людей.

Добавим, что акции протеста начались после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены, лидером которого является Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви. Официальных результатов голосования пока нет.

Также напомним, что 30 июля в государстве стартовали первые в истории независимой страны президентские и парламентские выборы, в которых принял участие бывший многолетний лидер Роберт Мугабе, действующий президент Эммерсон Мнангагва и 40-летний адвокат и пастор Нельсон Шамис.