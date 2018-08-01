В Зимбабве после президентских выборов начались массовые беспорядки

Новости Происшествия 01.08.2018 - 21:23
Иллюстративное фото (https://twitter.com/GolosAmeriki)
Иллюстративное фото (https://twitter.com/GolosAmeriki)

Погиб минимум один человек

В столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

Как отмечается, на улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих.

Свидетели сообщили Reuters, что один человек погиб в результате столкновений участников акции и полиции. Войска, оснащенные бронемашинами и военным вертолетом, разогнали всех протестующих.

Отмечается, что акции протеста состоялись после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены", лидером которого является Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви. Официальных результатов голосования пока нет.

 

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Теги:  беспорядки,  Зимбабве  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС