Кількість загиблих внаслідок заворушень у Зімбабве зросла до трьох людей

Мітингарі кидали каміння у будівлі та підпалювали шини

У столиці Зімбабве внаслідок масових заворушень загинули щонайменше троє людей. Про це повідомляє AFP у Twitter.

Як відомо, на вулиці Хараре вийшли противники чинного президента - Еммерсона Мнангагви. Вони кидали каміння у будівлі та підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників. Загинули щонайменше троє людей.

Додамо, що акції протесту відбулись після того, як лідер руху "Рух за демократичні зміни", лідером якого є Нельсон Шаміса оголосив, що переміг на виборах. Нельсон Шаміса був головним конкурентом чинного президента Еммерсона Мнангагви. Офіційних результатів голосування наразі немає.

Також нагадаємо, що 30 липня у державі стартували перші в історії незалежної країни президентські і парламентські вибори, в яких взяв участь колишній багаторічний лідер Робер Мугабе, чинний президент Еммерсон Мнангагва та 40-річний адвокат і пастор Нельсон Шаміс.