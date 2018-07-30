В Зимбабве стартовали первые выборы без участия Мугабе

Фаворитом выборов является действующий президент Эммерсон Мнангагва

В Зимбабве стартовали первые в истории независимой страны президентские и парламентские выборы, в которых не примет участие бывший многолетний лидер Робер Мугабе. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что выборы стартовали в 07:00 по местному времени. В выборах принимает участие действующий президент Эммерсон Мнангагва. Его основным соперником является 40-летний адвокат и пастор Нельсон Шамис.

По данным опросов, фаворитом президентских выборов остается Мнангагва, который занял пост президента после бескровного переворота в Зимбабве, результатом которого стало отстранение Роберта Мугабе. ​Мугабе правил Зимбабве почти 30 лет, пока в середине ноября 2017 года военные не поместили его под домашний арест. Военные и правящая партия заявили о неспособности 93-летнего президента руководить страной. 21 ноября парламент запустил процедуру импичмента, однако Мугабе согласился на отставку добровольно. ​

Напомним, Мнангагва официально вступил в должность президента Зимбабве в 24 ноября 2017 года. До этого с 1980 года, когда страна обрела независимость, ей в качестве президента или премьер-министра правил Роберт Мугабе.