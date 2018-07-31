В Зимбабве лидер оппозиции заявил о своей победе в президентских выборах

Официальные результаты выборов станут известны 4 августа

В Зимбабве лидер оппозиции Нельсон Чамиза заявил, что получил "решительную победу" на президентских выборах, состоявшихся 30 июля. Об этом сообщает издание DW.

По словам оппозиционера, его партия "Движение за демократические перемены" получила результаты голосования по 10000 избирательных участков.

"Решительная победа... Мы сработали очень хорошо", - написал Чамиза в Twitter.

Он добавил, что готов сформировать следующее правительство.

Подчеркнем, пока официальные результаты выборов еще не объявлены. Объявление должно состояться 4 августа.

В гонке участвовали 23 кандидата, в том числе действующий президент страны 75-летний Эммерсон Мнангагва. Официальные наблюдатели сообщили, что явка во время голосования составила около 75 процентов, а на многих участках наблюдались очереди.

Напомним, 30 июля в государстве стартовали первые в истории независимой страны президентские и парламентские выборы, в которых не примет участие бывший многолетний лидер Робер Мугабе. Выборы стартовали в 07:00 по местному времени. В гонке участвует действующий президент Эммерсон Мнангагва, основным соперником которого является 40-летний адвокат и пастор Нельсон Шамис.