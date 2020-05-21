Количество операций с платежными картами выросло на четверть

Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Больше всего граждане Украины переводят деньги с карты на карту

Общее количество операций с использованием платежных карт в первом квартале 2020 года составила 1385,3 млн шт., а их сумма - 920,5 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций выросло на 24,5%, а сумма - на 15,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По количеству и сумме преобладали безналичные операции. Так, количество безналичных операций составила 1 183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма - 503 млрд грн. или 54,6% от суммы всех операций с картами (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составил 49,7%).

По сумме доминировали переводы с карты на карту - 41,3% (средний чек одной такой операции составил 1505 грн).

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года составило 68,6 млн шт.

Напомним, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

Отметим, что общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн шт., а их объем - 3 576,7 млрд грн.

Автор: Александр Белоус