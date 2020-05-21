ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество операций с платежными картами выросло на четверть

Новости » Экономика     21.05.2020 - 18:16
Количество операций с платежными картами выросло на четверть
Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Больше всего граждане Украины переводят деньги с карты на карту

Общее количество операций с использованием платежных карт в первом квартале 2020 года составила 1385,3 млн шт., а их сумма - 920,5 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций выросло на 24,5%, а сумма - на 15,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По количеству и сумме преобладали безналичные операции. Так, количество безналичных операций составила 1 183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма - 503 млрд грн. или 54,6% от суммы всех операций с картами (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составил 49,7%).

Количество операций с платежными картами выросло на четверть

По сумме доминировали переводы с карты на карту - 41,3% (средний чек одной такой операции составил 1505 грн).

Количество операций с платежными картами выросло на четверть

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года составило 68,6 млн шт.

Количество операций с платежными картами выросло на четверть

Напомним, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

Отметим, что общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн шт., а их объем - 3 576,7 млрд грн.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныбанкибанковские карты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь