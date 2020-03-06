НБУ назвал объем ущерба от мошенничества с платежными картами

Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Убытки от незаконных действий с платежными карточками существенно уменьшились

Сумма ущерба от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Пресс-служба не приводит суммы незаконных операций. Но известно, что общий объем операций с платежными картами за 2019 год составлял 3 576,7 млрд грн. Таким образом, объем незаконных операций в 2019 году может составить 150 млн грн.

По данным НБУ, в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2 100 гривен, что на 16% меньше чем в 2018 году (2 500 гривен).

В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71,9 тысяч случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. случаев).

Наибольшее количество незаконных действий с платежными карточками в 2019 году проходила в сети Интернет - 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). В то же время по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с этим в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети, отметили в НБУ.

Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составило 5 057,3 млн шт., а их объем - 3 576,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием.