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Доля безналичных операций с платежными картами превысила 50%

Новости » Экономика     12.02.2020 - 17:16
Доля безналичных операций с платежными картами превысила 50%
Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Доля снятия денег с банкомата снижается, хотя эта операция остается популярной

Доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п.п. с 45,1% до 50,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%.

Доля безналичных операций с платежными картами превысила 50%

Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карт приходилась на расчеты в торговых сетях - 51,2%, по объемам - доминировали переводы с карты на карту - 42,4%.

Доля безналичных операций с платежными картами превысила 50%

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн шт., а их объем - 3 576,7 млрд грн. По сравнению с 2018 годом количество указанных операций выросло на 29,2%, а сумма - на 24,3%. По количеству операций преобладали безналичные 4 167,1 млн шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций с платежными карточками были безналичными.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием.

Как сообщало РБК-Украина, владельцы платежных карт украинских банков по 2018 год сделали 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.

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