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Кількість операцій з платіжними картками зросла на чверть

Новини » Економіка     21.05.2020 - 18:16
Кількість операцій з платіжними картками зросла на чверть
Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Найбільше громадяни України переказують гроші з картку на картку

Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток у першому кварталі 2020 року становила 1385,3 млн шт., а їх сума - 920,5 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року кількість операцій зросла на 24,5%, а сума - на 15,6%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За кількістю та сумою переважали безготівкові операції. Так, кількість безготівкових операцій становила 1 183,2 млн шт. (85,4% усіх операцій), а сума - 503 млрд грн. або 54,6% від суми усіх операцій із картками (торік, за підсумками першого кварталу, показник становив 49,7%).

Кількість операцій з платіжними картками зросла на чверть

За сумою домінували перекази з картки на картку - 41,3% (середній чек однієї такої операції становив 1505 грн).

Кількість операцій з платіжними картками зросла на чверть

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 1 квітня 2020 року становила 68,6 млн шт.

Кількість операцій з платіжними картками зросла на чверть

Нагадаємо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

Відзначимо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українибанкибанковские карты
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