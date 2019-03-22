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Количество избирателей за рубежом превышает 400 тысяч

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 15:56
Количество избирателей за рубежом превышает 400 тысяч
Иллюстративное фото (УНИАН)

Из них - 119 618 человек сняты с консульского учета

По состоянию на 28 февраля 2019 года общее количество избирателей на выборах 2019 за рубежом составляло 530 123 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со поиланням на данные Государственного реестра избирателей.

Из них - 119 618 человек с отметкой о выбытии из избирательного адреса. Речь идет о гражданах, снятых с консульского учета. Указанная категория избирателей в списки избирателей не включается из-за отсутствия избирательного адреса.

Кроме того, согласно статье 77 закона Украины "О выборах Президента Украины" избирателю, который внесен в список избирателей на избирательном участке, но по возрасту, в связи с инвалидностью или по состоянию здоровья не способен передвигаться самостоятельно, участковая избирательная комиссия предоставляет возможность голосовать по месту нахождения этого избирателя. Однако положения этой статьи не распространяются на зарубежные избирательные участки (часть 18 статьи 77).

Таким образом, на зарубежных избирательных участках голосование возможно исключено в помещении для голосования. С учетом нормы указанного закона, заграницей не проголосуют те граждане, которые не смогут лично прийти на избирательный участок.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 22 марта перед выборами место голосования изменили уже 181602 граждан Украины.

Ранее руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах сообщил, что почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.

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