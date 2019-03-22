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Кількість виборців за кордоном перевищує півмільйона

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 15:56
Кількість виборців за кордоном перевищує півмільйона
Ілюстративне фото (УНІАН)

З них - 119 618 осіб зняті з консульського обліку

Станом на 28 лютого 2019 року загальна кількість виборців на виборах 2019 за кордоном становила 530 123 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на дані Державного реєстру виборців

З них - 119 618 осіб з відміткою про вибуття з виборчої адреси. Йдеться про громадян, знятих з консульського обліку. Вказана категорія виборців до списків виборців не включається через відсутність виборчої адреси.

Окрім того, відповідно до статті 77 закону України "Про вибори Президента України" виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця. Однак положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці (частина 18 статті 77).

Таким чином, на закордонних виборчих дільницях голосування можливе виключено в приміщенні для голосування. З урахуванням норми зазначеного закону, закордоном не проголосують ті громадяни, які не зможуть особисто прийти на виборчу дільницю.

РБК-Україна писало, що станом на 22 березня перед виборами місце голосування змінили вже 181602 громадян України. 

Раніше керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах повідомив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.

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