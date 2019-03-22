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Значительная часть избирателей уже изменили место голосования

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 15:38
Значительная часть избирателей уже изменили место голосования
Иллюстративное фото (Getty Images)

Последний день для изменения избирательного участка - 25 марта

По состоянию на 22 марта перед выборами 2019 место голосования изменили уже 181602 граждан Украины. Об этом говорится на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, 30123 избирателей будут голосовать в Киеве. Из них - 8872 граждан из Донецкой области воспользовались временным изменением места голосования, а также 4388 - из Луганской области и 1053 - из Крыма.

Ранее в Центризбиркоме объяснили заказа на печать 60 млн бюллетеней. В частности, как отметили в ЦИК, информация на сайте ProZorro о заказе такого количества бюллетеней свидетельствует лишь о том, что планируется печать сразу на два тура.

Напомним, что для изменения места голосования на выборах президента Украины заявление необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть до 25 марта 2019 года включительно. Временная смена места голосования без изменения избирательного адреса обеспечивает включение избирателя в список избирателей исключительно на день голосования - 31 марта 2019 года.

Ранее руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах сообщил, что почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.

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