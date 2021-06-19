Количество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова снова возросло

В Харькове снова возросло количество госпитализированных в результате пищевого отравления после посещения сети ресторанов. Сейчас известно о 67 пострадавших, среди которых 14 детей.

"По состоянию на 7 часов 19 июня в г. Харьков с подозрением на пищевое отравление в лечебные учреждения госпитализированы 67 человек (из них 14 детей), которые предварительно употребляли пищу из сети ресторанов", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, вчера по факту массового отравления в Харькове открыли уголовное дело.

Уже известно, что люди отравились в ресторанах "Якитория" и "Мафия" после употребления суши.

В последний раз сообщалось, что число пострадавших в результате массового отравления достигло 57.