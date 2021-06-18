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Возросло количество госпитализированных из-за массового отравления в сети ресторанов в Харькове

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Пятница 18 июня 2021 08:09
Возросло количество госпитализированных из-за массового отравления в сети ресторанов в Харькове Фото: массовое отравление в Харькове произошло в сети ресторанов (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Харькове в больницы госпитализированы 45 человек, которые отравились в сети ресторанов. Среди пострадавших - 17 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

"17 июня в городе Харьков с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 34 отравленных в сетях ресторанов. Все были в состоянии средней тяжести.

С 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

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