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Кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах Харкова знову зросла

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Субота 19 червня 2021 08:56
Кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах Харкова знову зросла Фото: у Харкові збільшилась кількість людей, які отруїлися в ресторанах (УНІАН)
Автор: Инна Собора

У Харкові знову зросла кількість госпіталізованих унаслідок харчового отруєння після відвідування мережі ресторанів. Наразі відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зараз проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

"Станом на 7 годину 19 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 67 осіб (з них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора за фактом масового отруєння в Харкові відкрили кримінальну справу.

Вже відомо, що люди отруїлися в ресторанах "Якіторія" та "Мафія" після вживання суші.

Востаннє повідомлялося, що число постраждалих в результаті масового отруєння досягло 57.

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Харків отруєння
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