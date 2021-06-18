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Массовое отравление в Харькове: полиция открыла дело, виновным грозит до 3 лет

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Харьков, Пятница 18 июня 2021 13:18
Массовое отравление в Харькове: полиция открыла дело, виновным грозит до 3 лет Фото: в Харькове массово отравилась люди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По факту массового отравления в Харькове открыто уголовное дело. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что полицейские во время мониторинга интернета выявили информацию о том, что в двух ресторанах, расположенных на улице Квитки-Основьяненко, произошло массовое отравление. Отметим, уже известно, что речь идет о ресторанах "Якитория" и "Мафия", а люди отравились суши.

По факту отравления открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что со вчерашнего дня эти рестораны "Якитория" и "Мафия" не работают, в них проводится дезинфекция.

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Харьков отравление уголовное дело
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