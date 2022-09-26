Коли у звільненому Ізюмі знову з'явиться світло та вода: в мерії дали відповідь

У звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області приблизно за тиждень відновлять електропостачання. Опісля в місті з'явиться й вода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника ізюмського міського голови Володимира Мацокіна.
"Світло - чекати не менше тижня, газ - оптимістичні прогнози по приватному сектору. Вже працює "Нова пошта", поки мобільно. Буде електрика - буде вода, запрацюють банки, банкомати", - зазначив посадовець.
Мацокін також поінформував, що Ізюм чекає на мобільні бригади Укрпошти з видачі пенсій. Ліки можна отримати в центральній міській лікарні безплатно, за призначенням лікаря.
"До роботи в місті готові 2 аптеки", - додав заступник мера.
Нагадаємо, російські війська під час окупації Харківської області зруйнували Ізюм та навколишні села. Українські захисники показали, як виглядає місто після звільнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.