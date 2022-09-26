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Коли у звільненому Ізюмі знову з'явиться світло та вода: в мерії дали відповідь

Фото: В Ізюмі приблизно за тиждень з'являться світло та вода (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області приблизно за тиждень відновлять електропостачання. Опісля в місті з'явиться й вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника ізюмського міського голови Володимира Мацокіна.

"Світло - чекати не менше тижня, газ - оптимістичні прогнози по приватному сектору. Вже працює "Нова пошта", поки мобільно. Буде електрика - буде вода, запрацюють банки, банкомати", - зазначив посадовець.

Мацокін також поінформував, що Ізюм чекає на мобільні бригади Укрпошти з видачі пенсій. Ліки можна отримати в центральній міській лікарні безплатно, за призначенням лікаря.

"До роботи в місті готові 2 аптеки", - додав заступник мера.

Нагадаємо, російські війська під час окупації Харківської області зруйнували Ізюм та навколишні села. Українські захисники показали, як виглядає місто після звільнення.

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