Військові показали, як виглядає зруйнований російською армією Ізюм (відео)
Російські війська під час окупації Харківської області зруйнували Ізюм та навколишні села. Українські захисники показали, як виглядає місто після звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Десантники показали кадри, зняті з дронів. На відео зафіксовані наслідки російської окупації Ізюма та найближчих до нього населених пунктів.
"Російські окупанти вбивали та катували українців, знищили їх оселі. В одному з будинків російська авіабомба вбила п’ять десятків людей. І це, на жаль, лише маленька частина жертв серед цивільних в Ізюмі та навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.
Десантники зазначили, що одними з перших зайшли у місто під час контрнаступу ЗСУ.
Нагадаємо, що після деокупації Ізюма у лісі поблизу міста знайшли масове поховання, звідки вилучили вже 447 тіл загиблих.
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