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Військові показали, як виглядає зруйнований російською армією Ізюм (відео)

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Ізюм, Неділя 25 вересня 2022 12:20
Військові показали, як виглядає зруйнований російською армією Ізюм (відео) Фото: десантники показали, як виглядає Ізюм після деокупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська під час окупації Харківської області зруйнували Ізюм та навколишні села. Українські захисники показали, як виглядає місто після звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Десантники показали кадри, зняті з дронів. На відео зафіксовані наслідки російської окупації Ізюма та найближчих до нього населених пунктів.

"Російські окупанти вбивали та катували українців, знищили їх оселі. В одному з будинків російська авіабомба вбила п’ять десятків людей. І це, на жаль, лише маленька частина жертв серед цивільних в Ізюмі та навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.

Десантники зазначили, що одними з перших зайшли у місто під час контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що після деокупації Ізюма у лісі поблизу міста знайшли масове поховання, звідки вилучили вже 447 тіл загиблих.

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