Когда в освобожденном Изюме снова появится свет и вода: в мэрии ответили

В освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области примерно через неделю возобновят электроснабжение. Затем в городе появится и вода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя изюмского городского головы Владимира Мацокина.
"Свет - ждать не меньше недели, газ - оптимистичные прогнозы по частному сектору. Уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество - будет вода, заработают банки, банкоматы", - отметил чиновник.
Мацокин также проинформировал, что Изюм ждет мобильных бригад Укрпочты по выдаче пенсий. Лекарство можно получить в центральной городской больнице бесплатно, по назначению врача.
"К работе в городе готовы 2 аптеки", - добавил заместитель мэра.
Напомним, российские войска во время оккупации Харьковской области разрушили Изюм и окрестные села. Украинские защитники показали, как выглядит город после освобождения.
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