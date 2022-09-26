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Когда в освобожденном Изюме снова появится свет и вода: в мэрии ответили

Фото: В Изюме примерно через неделю появятся свет и вода (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области примерно через неделю возобновят электроснабжение. Затем в городе появится и вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя изюмского городского головы Владимира Мацокина.

"Свет - ждать не меньше недели, газ - оптимистичные прогнозы по частному сектору. Уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество - будет вода, заработают банки, банкоматы", - отметил чиновник.

Мацокин также проинформировал, что Изюм ждет мобильных бригад Укрпочты по выдаче пенсий. Лекарство можно получить в центральной городской больнице бесплатно, по назначению врача.

"К работе в городе готовы 2 аптеки", - добавил заместитель мэра.

Напомним, российские войска во время оккупации Харьковской области разрушили Изюм и окрестные села. Украинские защитники показали, как выглядит город после освобождения.

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