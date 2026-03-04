UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Коли залатають ями на дорогах: Кабмін поставив чіткий дедлайн

22:55 04.03.2026 Ср
2 хв
В уряді назвали дату завершення ремонтних робіт на дорогах, часу залишилося не дуже багато
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: ремонт доріг ведеться на головних трасах країни (Getty Images)

В Україні почався ремонт доріг - відновлення покриття на міжнародних та національних трасах. Завершити ремонтні роботи планується до 1 червня 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Читайте також: Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими

Свириденко зазначила, що на засіданні з питань ремонтів автомобільних доріг були також присутні віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин.

"Уже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня", - запевнила вона.

Також виділяється додаткові три мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету для фінансування та забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах. Одночасно буде відремонтовано дороги загального користування, де є висока інтенсивність руху.

"Дороги - це питання ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад", - додала прем'єр.

Нагадаємо, що зараз на державних дорогах Київської області триває екстрений ямковий ремонт для стабілізації проїзду. Також ведеться загальний дорожній ремонт.

Раніше в уряді обіцяли, що вже за пів року дороги в Україні мають привести до ладу. Першочергові роботи, які передбачають ямковий ремонт, потребують 14 млрд гривень.

