Когда залатают ямы на дорогах: Кабмин поставил четкий дедлайн

Свириденко отметила, что на заседании по вопросам ремонтов автомобильных дорог также присутствовали вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба и председатель Госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин.

"Уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах. Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проездности. Погодные условия позволяют работать ремонтным бригадам. Ремонты будут выполнены до 1 июня", - заверила она.

Также выделяется дополнительные три миллиарда гривен из резервного фонда государственного бюджета для финансирования и обеспечения ямочных ремонтов автодорог в прифронтовых регионах. Одновременно будут отремонтированы дороги общего пользования, где есть высокая интенсивность движения.

"Дороги - это вопрос эффективной логистики для Сил обороны, эвакуации раненых, а также обеспечения экономики и жизни громад", - добавила премьер.