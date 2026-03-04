RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Когда залатают ямы на дорогах: Кабмин поставил четкий дедлайн

22:55 04.03.2026 Ср
2 мин
В правительстве назвали дату завершения ремонтных работ на дорогах, времени осталось не очень много
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: ремонт дорог ведется на главных трассах страны (Getty Images)

В Украине начался ремонт дорог - восстановление покрытия на международных и национальных трассах. Завершить ремонтные работы планируется до 1 июня 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также: Свириденко поручила срочно готовить ремонт дорог: какие трассы восстановят первыми

Свириденко отметила, что на заседании по вопросам ремонтов автомобильных дорог также присутствовали вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба и председатель Госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин.

"Уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах. Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проездности. Погодные условия позволяют работать ремонтным бригадам. Ремонты будут выполнены до 1 июня", - заверила она.

Также выделяется дополнительные три миллиарда гривен из резервного фонда государственного бюджета для финансирования и обеспечения ямочных ремонтов автодорог в прифронтовых регионах. Одновременно будут отремонтированы дороги общего пользования, где есть высокая интенсивность движения.

"Дороги - это вопрос эффективной логистики для Сил обороны, эвакуации раненых, а также обеспечения экономики и жизни громад", - добавила премьер.

Напомним, что сейчас на государственных дорогах Киевской области продолжается экстренный ямочный ремонт для стабилизации проезда. Также ведется общий дорожный ремонт.

Ранее в правительстве обещали, что уже через полгода дороги в Украине должны привести в порядок. Первоочередные работы, которые предусматривают ямочный ремонт, требуют 14 млрд гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина