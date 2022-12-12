Коли закінчиться війна в Україні: що каже Зеленський

"Ніхто вам не скаже, скільки буде продовжуватись (війна - ред.). Я відповідальна людина і я розумію, що це значить для людей - почути, коли закінчиться війни. Тому що це головне питання. Відповідь повинна бути головною. Я не граю з такими речами", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що кінець війни для українців - це тоді коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах.

Він додав, що кінець війни - це не заморозка конфлікту.

"Це не значить, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, в кожній домівці. Війна закінчить тоді, коли вся наша земля буде деокупована", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що війна припиниться, якщо президент РФ Володимир Путін помре.

РБК-Україна аналізувало, що в Україні та на Заході говорять про можливі терміни закінчення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.