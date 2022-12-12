Когда закончится война в Украине: что говорит Зеленский

"Никто вам не скажет, сколько будет продолжаться (война - ред.). Я ответственный человек и я понимаю, что это значит для людей - услышать, когда закончится война. Потому что это главный вопрос. Ответ должен быть главным. Я не играю с такими вещами", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что конец войны для украинцев - это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах.

Он добавил, что конец войны - это не заморозка конфликта.

"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончит тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", - сказал президент.

Напомним, Зеленский считает, что война прекратится, если президент РФ Владимир Путин умрет.

РБК-Украина анализировало, что в Украине и на Западе говорят о возможных сроках окончания войны.

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