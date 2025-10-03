Коли з'явиться світло в будинках Славутича: що кажуть в ОВА

У Славутичі Київської області незабаром світло повернеться у кожен будинок. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
"У Славутичі відновлюється електропостачання. Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним - відчуття безпеки та звичного ритму життя", - повідомив Калашник.
Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти, намагаючись занурити українські населені пункти в темряву, посіяти паніку та відчуття безнадії. Але йому це не вдасться.
"Енергетики вкотре продемонстрували відвагу та професіоналізм, рятувальники ДСНС та поліція - ви завжди там, де потрібна допомога. Окрема вдячність місцевій владі та волонтерам, які не залишили жодного мешканця сам на сам із цим випробуванням", - наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.
Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС понад три години перебувала в стані блекауту.
Після ударів росіян у Славутичі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Електроенергію поступово відновлюють, однак досі більшість приватних будинків залишаються без світла.