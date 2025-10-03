Коли з'явиться світло в будинках Славутича: що кажуть в ОВА

"У Славутичі відновлюється електропостачання. Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним - відчуття безпеки та звичного ритму життя", - повідомив Калашник.

Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти, намагаючись занурити українські населені пункти в темряву, посіяти паніку та відчуття безнадії. Але йому це не вдасться.

"Енергетики вкотре продемонстрували відвагу та професіоналізм, рятувальники ДСНС та поліція - ви завжди там, де потрібна допомога. Окрема вдячність місцевій владі та волонтерам, які не залишили жодного мешканця сам на сам із цим випробуванням", - наголосив глава ОВА.