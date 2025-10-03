Когда появится свет в домах Славутича: что говорят в ОВА

"В Славутиче восстанавливается электроснабжение. Начинаем подключение объектов. Вскоре свет вернется в каждый дом, а вместе с ним - ощущение безопасности и привычного ритма жизни", - сообщил Калашник.

Он отметил, что враг целенаправленно атакует энергетические объекты, пытаясь погрузить украинские населенные пункты в темноту, посеять панику и чувство безнадежности. Но ему это не удастся.

"Энергетики в очередной раз продемонстрировали отвагу и профессионализм, спасатели ГСЧС и полиция - вы всегда там, где нужна помощь. Отдельная благодарность местной власти и волонтерам, которые не оставили ни одного жителя один на один с этим испытанием", - подчеркнул глава ОВА.