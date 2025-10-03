RU

Общество Образование Деньги Изменения

Когда появится свет в домах Славутича: что говорят в ОВА

Фото: свет в домах Славутича появится вскоре (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Славутиче Киевской области вскоре свет вернется в каждый дом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"В Славутиче восстанавливается электроснабжение. Начинаем подключение объектов. Вскоре свет вернется в каждый дом, а вместе с ним - ощущение безопасности и привычного ритма жизни", - сообщил Калашник.

Он отметил, что враг целенаправленно атакует энергетические объекты, пытаясь погрузить украинские населенные пункты в темноту, посеять панику и чувство безнадежности. Но ему это не удастся.

"Энергетики в очередной раз продемонстрировали отвагу и профессионализм, спасатели ГСЧС и полиция - вы всегда там, где нужна помощь. Отдельная благодарность местной власти и волонтерам, которые не оставили ни одного жителя один на один с этим испытанием", - подчеркнул глава ОВА.

 

Проблемы со светом в Славутиче

Напомним, 1 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. В результате атаки без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.

Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС более трех часов находилась в состоянии блэкаута.

После ударов россиян в Славутиче продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Электроэнергию постепенно восстанавливают, однако до сих пор большинство частных домов остаются без света.

Киевская областьСлавутичОтключения света