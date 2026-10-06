Когда Крещение 2027 по новому календарю: точная дата

Крещение Господне или святое Богоявление - один из важнейших христианских праздников. Его дата является непереходящей, то есть "зафиксированной" в действующем церковном календаре.

Подробнее о том, почему изменилась дата праздника и на какой день он приходится по так называемому "новому" стилю, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда и почему изменилась дата этого праздника

Раньше Православная Церковь Украины (ПЦУ) руководствовалась так называемым "старым", или же юлианским календарем.

Согласно ему, Крещение Господне (Крещение или Богоявление) украинцы отмечали ежегодно 19 января.

Однако в 2023 году ПЦУ перешла на новоюлианский календарь.

Считается, что он - точнее юлианского и в то же время ближе к астрономическим событиям, чем григорианский.

После такой календарной реформы все непереходящие праздники - с неподвижными датами, к которым привыкли люди - сместились на 13 дней раньше.

Поэтому сейчас праздник Крещения также приходится на другой день.

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На какой день приходится Крещение в 2027 году

Крещение Господне "совпадает" в церковном календаре со святым Богоявлением.

После перехода на новоюлианский календарь Крещение отмечается 6 января (а не 19 января, как до этого).

В 2027 году это будет среда.

В пресс-службе ПЦУ ранее рассказали, что этот праздник на самом деле могут называть по-разному:

святое Богоявление;

Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;

Иордан;

Крещение.

Однако все эти названия связаны с событиями, описанными в Священном Писании.

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Речь идет об евангельском событии принятия Спасителем Крещения в водах Иордана от славного пророка Иоанна Предтечи.

При этом Бог впервые явил себя в трех ипостасях:

как Бог-Отец;

как Бог-Сын;

как Бог-Дух Святой.

"Сын Божий крестился в Иордане, Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а Бог-Отец сказал с небес: "Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое благоволение", - напомнили в ПЦУ.

Следовательно, в тот момент "полнота Пресвятой Троицы открывает Себя миру, ведь до того времени Она была в целом человечеству неизвестной".

"Именно поэтому мы называем этот день не только Крещением Господним, но и Богоявлением", - объяснили гражданам.