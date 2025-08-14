Коли визнали придатним. Чи можуть після ВЛК не відправити на фронт

Коли під час мобілізації чоловік пройшов ВЛК і за його висновком від придатний до служби в Збройних Силах, то його зазвичай мобілізовують. Винятки становлять ті, хто придатинй, але має бронь або відстрочку.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії “Riyako&partners” Катерина Аніщенко. Вона пояснила, кого можуть не відправити на фронт після отримання статусу "придатний".
Наскільки високі шанси, що людину відправлять на фронт після проходження військово-лікарської комісії, на якій чоловік отримав статус "придатний?
"Якщо військове запов'язане буде визнане і постановило ВЛК приказом на проходження служби, то, скоріше всього, йому буде вручена повістка на відправку (так звана бойова повістка – ред.), оформлено військовий квиток, і далі його буде направлено на військовий вишкіл, тобто на проходження навчання", – зазначає Катерина Аніщенко.
Втім, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки, то після проходження ВЛК він отримає відстрочку, коли подасть на неї потрібні документи, і на фронт його не відправлять.
"Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку. Але наголошу, що всі ці питання відстрочки, знімання з військового обліку, направлення на проходження навчання тощо – буде вирішуватися тоді, коли військовозобов'язаний пройде військово-лікарську комісію", – каже вона.
Зверніть увагу. Крім статусу "придатний", за висновоком ВЛК чоловіки можуть бути також придатні до служби в тилових частинах, підрозділах забезпечення тощо. Таких зазвичай також не відправляють на "нуль", а направляють служити в інших місцях.
За словами співрозмовниці, зараз практика така, що без проходження ВЛК проходять і ті, хто подається на відстрочку або на бронювання. Винятки становлять тільки окремі випадки.Наприклад, проходити ВЛК не треба тим, хто вже має оформлене бронювання.
"Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією із стадій процесу – або мобілізації, або отримання відстрочки", – зауважує співрозмовниця.
На медогляд не направляють:
