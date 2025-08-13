Кінець бусифікації? Як зміниться робота ТЦК з зобов'язанням носити камери: пояснення

ТЦК з 1 вересня ТЦК зобов’яжуть використовувати бодікамери під час перевірок документів і вручення повісток. Відеофіксація буде обов’язковою, заявив голова Міноборони Денис Шмигаль.

Чи допоможе це на запобігти бусифікації? Хто буде мати доступ до записів і чи можна використати відео в суді? Про це РБК-Україна розповідає юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Бодікамери з 1 вересня: що це змінить

Запровадження бодікамер для працівників ТЦК теоретично може зменшити кількість випадків неправомірних дій та зловживань зі сторони представників ТЦК та СП. Фіксація дій на відео створює додатковий елемент контролю та відіграє важливу превентивну роль, переконаний Михайло Лобунько.

У кого буде доступ до записів?

"Відео з бодікамер є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до нього матимуть уповноважені особи, визначені внутрішніми інструкціями. Проте у разі конфліктної ситуації потерпілий або його адвокат можуть офіційно витребувати відеозапис як доказ у межах кримінального або адміністративного провадження", – каже фахівець.

Чи можна використати відео в суді

Такі записи можуть бути доказом у кримінальних, адміністративних або цивільних справах, якщо вони отримані та збережені з дотриманням процесуальних вимог (цілісність носія, відсутність монтажу), зауважує юрист.

Чи зросте відповідальність ТЦК?

Формально рівень юридичної відповідальності для працівників ТЦК не зміниться, оскільки вона вже передбачена законом, підкреслює Лонунько.

Але на практиці бодікамера може значно полегшити доведення фактів перевищення повноважень або незаконних дій, що підвищує шанси притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення і полегшує процес доведення неправомірної мобілізації.

"Це, очевидно, дозволить зробити процес мобілізації більш прозорим і полегшить адвокатам процес доведення цих правопорушень в судовому порядку", – каже він.

Він звертає увагу: нові зміни – це інструмент, який за умови належної імплементації і реалізації цих норм, здатен реально підвищити прозорість роботи представників ТЦК та СП.

"Варто також зазначити про превентивний ефект, який полягає в тому, що фіксація дій уповноважених осіб значно зменшить кількість зловживань, оскільки це призведе до санкцій відповідно до закону. Але ефективність цієї ініціативи залежатиме від того, як саме ці норми будуть виконуватись і реалізовуватись", – зазначає співрозмовник.