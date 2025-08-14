Когда признали пригодным. Могут ли после ВВК не отправить на фронт

Кого могут не отправить на фронт даже после ВВК

Насколько высоки шансы, что человека отправят на фронт после прохождения военно-врачебной комиссии, на которой человек получил статус "годный"?

"Если военнообязанный будет признан и постановлен ВВК приказом на прохождение службы, то, скорее всего, ему будет вручена повестка на отправку (так называемая боевая повестка – ред.), оформлен военный билет, и далее он будет направлен на военную подготовку, то есть на прохождение обучения", –отмечает Катерина Анищенко.

Впрочем, если у военнообязанного есть основания для отсрочки, то после прохождения ВВК он получит отсрочку, когда подаст на нее нужные документы, и на фронт его не отправят.

"Если же у него есть основания по здоровью для снятия или исключения с учета, то, соответственно, он будет снят или исключен с воинского учета. Но подчеркну, что все эти вопросы отсрочки, снятия с воинского учета, направление на прохождение обучения и так далее – будет решаться тогда, когда военнообязанный пройдет военно-врачебную комиссию", – говорит она.

Обратите внимание. Кроме статуса "пригоден", по заключению ВЛК мужчины могут быть также пригодны к службе в тыловых частях, подразделениях обеспечения и так далее. Таких обычно также не отправляют на "ноль", а направляют служить в других местах.

Надо ли проходить ВВК тем, у кого есть бронь?

По словам собеседницы, сейчас практика такова, что без прохождения ВВК проходят и те, кто подается на отсрочку или на бронирование. Исключения составляют только отдельные случаи, например, проходить ВВК не надо тем, кто уже имеет оформленное бронирование.

"Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки", – отмечает собеседница.

На медосмотр не направляют: