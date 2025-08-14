Когда признали пригодным. Могут ли после ВВК не отправить на фронт

Когда во время мобилизации мужчина прошел ВВК и по его заключению от годен к службе в Вооруженных Силах, то его обычно мобилизуют. Исключения составляют те, кто пригоден, но имеет бронь или отсрочку.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&partners" Катерина Анищенко. Она объяснила, кого могут не отправить на фронт после получения статуса "пригоден".
Насколько высоки шансы, что человека отправят на фронт после прохождения военно-врачебной комиссии, на которой человек получил статус "годный"?
"Если военнообязанный будет признан и постановлен ВВК приказом на прохождение службы, то, скорее всего, ему будет вручена повестка на отправку (так называемая боевая повестка – ред.), оформлен военный билет, и далее он будет направлен на военную подготовку, то есть на прохождение обучения", –отмечает Катерина Анищенко.
Впрочем, если у военнообязанного есть основания для отсрочки, то после прохождения ВВК он получит отсрочку, когда подаст на нее нужные документы, и на фронт его не отправят.
"Если же у него есть основания по здоровью для снятия или исключения с учета, то, соответственно, он будет снят или исключен с воинского учета. Но подчеркну, что все эти вопросы отсрочки, снятия с воинского учета, направление на прохождение обучения и так далее – будет решаться тогда, когда военнообязанный пройдет военно-врачебную комиссию", – говорит она.
Обратите внимание. Кроме статуса "пригоден", по заключению ВЛК мужчины могут быть также пригодны к службе в тыловых частях, подразделениях обеспечения и так далее. Таких обычно также не отправляют на "ноль", а направляют служить в других местах.
По словам собеседницы, сейчас практика такова, что без прохождения ВВК проходят и те, кто подается на отсрочку или на бронирование. Исключения составляют только отдельные случаи, например, проходить ВВК не надо тем, кто уже имеет оформленное бронирование.
"Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки", – отмечает собеседница.
На медосмотр не направляют:
