Шмигаль анонсував відеофіксацію роботи ТЦК: коли запрацює

Україна, Четвер 07 серпня 2025 12:24
Шмигаль анонсував відеофіксацію роботи ТЦК: коли запрацює Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Каріна Левицька

В Україні з 1 вересня працівники ТЦК та СП будуть зобов’язані носити бодікамери під час перевірок документів і вручення повісток. Відеофіксація стане обов’язковою, а за порушення передбачена відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП", - зауважив глава Міноборони.

За його словами, вже з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

"У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - додав він.

За даними Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, однак й надалі триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Мобілізація в Україні

Зауважимо, що в Україні триває мобілізація, спрямована на посилення обороноздатності держави в умовах повномасштабної агресії з боку Росії.

Основні зусилля спрямовано на оновлення складу Сил оборони, заміну військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті, а також на посилення окремих напрямків.

Нагадаємо, що минулого місяця у мережі з'явилася інформація про роботу мобільних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Фактично це ті ж самі ТЦК, але не прив'язані до фіксованих місць розташування.

Зазначається, що мобільні ТЦК є доцільним рішенням, враховуючи те, що росіяни останнім часом активізували удари по територіальних центрах комплектування.

Детальніше про те, що ж таке мобільні ТЦК та, що про них відомо, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на початку літа наголосив, що мобілізація не має бути шоком для українців. На цьому підґрунті він пояснив, що ТЦК потрібні зміни.

Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
