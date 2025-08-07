Шмигаль анонсував відеофіксацію роботи ТЦК: коли запрацює

В Україні з 1 вересня працівники ТЦК та СП будуть зобов’язані носити бодікамери під час перевірок документів і вручення повісток. Відеофіксація стане обов’язковою, а за порушення передбачена відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП", - зауважив глава Міноборони. За його словами, вже з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. "У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - додав він. За даними Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, однак й надалі триває робота із закупівлі додаткових засобів.