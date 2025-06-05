Коли відзначати Трійцю цього року: точна дата свята

Незабаром українці відзначатимуть одне з дванадцяти найважливіших православних свят - Трійцю. В церковному календарі воно згадується також як П'ятидесятниця, а в народній традиції його можуть називати Зелена неділя.
Докладніше про точну дату свята за новоюліанським календарем, яким керується нині Православна Церква України (ПЦУ), а також його зв'язок із традиціями дохристиянських часів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В цілому дата Трійці залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння (звідси й одна із назв свята - П'ятидесятниця).
Згідно з церковними переказами, саме на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух, що стало однією з найважливіших подій для всього християнського народу.
Назва свята - Трійця - походить від трьох подоб Бога:
Оскільки Великдень сталої (неперехідної) дати не має, Трійця також може відзначатися із року в рік у різні дні.
У 2025 році Світле Христове Воскресіння всі християни - і православні, і католики - відзначали разом (в один день). Свято припало на 20 квітня.
Отже, для того, щоб вирахувати точну дату Трійці, до дати Великодня потрібно додати 50 днів.
Виходячи з цього, День святої Тройці (П'ятидесятниця або Зелена неділя) припадає на неділю, 8 червня.
У народній традиції свято Трійці отримало також назву Зелена неділя - через зв'язок із дохристиянськими часами.
Саме у цей період люди (до приходу на терени України християнства) відзначали завершення весняного сезону та початок літа.
При цьому прийнято було:
Із приходом нової віри давні традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці (цей день став частиною так званих Зелених свят).
Сьогодні зелень і гілочки дерев, які люди освячують та якими прикрашають свої оселі й храми, символізують не лише прихід літнього сезону, але й надання Святим Духом життя всьому, створеному Богом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з точки зору ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України, Wikipedia.
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