Коли відзначати Трійцю цього року: точна дата свята

На який день припадає Трійця у 2025 році

В цілому дата Трійці залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння (звідси й одна із назв свята - П'ятидесятниця).

Згідно з церковними переказами, саме на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух, що стало однією з найважливіших подій для всього християнського народу.

Назва свята - Трійця - походить від трьох подоб Бога:

Бога Отця;

Бога Сина;

Святого Духа.

Оскільки Великдень сталої (неперехідної) дати не має, Трійця також може відзначатися із року в рік у різні дні.

У 2025 році Світле Христове Воскресіння всі християни - і православні, і католики - відзначали разом (в один день). Свято припало на 20 квітня.

Отже, для того, щоб вирахувати точну дату Трійці, до дати Великодня потрібно додати 50 днів.

Виходячи з цього, День святої Тройці (П'ятидесятниця або Зелена неділя) припадає на неділю, 8 червня.

Цього року Трійця припадає на 8 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Звідки з'явилась інша назва Трійці - Зелена неділя

У народній традиції свято Трійці отримало також назву Зелена неділя - через зв'язок із дохристиянськими часами.

Саме у цей період люди (до приходу на терени України християнства) відзначали завершення весняного сезону та початок літа.

При цьому прийнято було:

вшановувати своїх пращурів (поминати померлих);

дякувати природі й вшановувати її багатство (просити щедрого врожаю);

прикрашати оселі гілочками дерев із листям та іншою зеленню (що символізувало новий початок і мало допомагати душам родичів потрапити до рідної домівки).

Із приходом нової віри давні традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці (цей день став частиною так званих Зелених свят).

Сьогодні зелень і гілочки дерев, які люди освячують та якими прикрашають свої оселі й храми, символізують не лише прихід літнього сезону, але й надання Святим Духом життя всьому, створеному Богом.